Москва, , 11:05 — REGNUM Зимой придётся чаще менять одноразовые и многоразовые защитные маски, так как они промокают и становятся неэффективными. Об этом врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал в опубликованном 14 декабря интервью радио Sputnik.

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"Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая», — сказал Водовозов.

В холодное время года выдох теплее, чем окружающая среда. На маске может образоваться наледь, своеобразные сосульки. В таких условиях маску нужно чаще менять, если она «выходит из строя».

Респираторы с клапаном можно носить только тем, кто переболел или поставил прививку от коронавирусной инфекции, так как воздух, выходящий из клапана, не фильтруется. Однако есть и респираторы второго класса защиты, они фильтруют воздух на вдох и выдох.

Зимой можно носить маски, которые спускаются на шею, как платок. Более того, сейчас появилась одежда со спациальными застёжками для маски. Одежда таким образом становится противопандемийной, отметил эксперт.

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