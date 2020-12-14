Москва, , 10:51 — REGNUM Самыми любимыми новогодними фильмами жители России назвали «Иронию судьбы, или С легким паром!» (26%) и «Один дома (20%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Фильм «Чародеи» нравится 7% опрошенных, «Ёлки» — 6%, «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь», «Морозко», «Гринч — похититель Рождества» — по 3%. Нет любимых новогодних фильмов у 5% респондентов.

Самыми любимыми новогодними мультфильмами названы «Простоквашино» (20%), «Ну, погоди!» (16%), «Падал прошлогодний снег» (7%), «Двенадцать месяцев» (4%) и «Щелкунчик» (3%).

Опрос проведен 30 ноября — 7 декабря 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 373 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогодних каникулах в 2021 году останутся дома и никуда не поедут 61% жителей России.

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