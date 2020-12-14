Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 221 нового инфицированного коронавирусом пациента, что на два случая больше, чем сутками ранее. Это максимальный суточный показатель для региона за время второй волны пандемии.

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При этом за сутки выписали по выздоровлению 107 пациентов из числа ранее заболевших. Об этом 14 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 19 956 зараженных, из них 17 083 выздоровели, 177 умерли. Продолжают лечение 2696 инфицированных жителей Ленобласти.

Отметим, ранее региональный оперативный штаб сообщал, что в регионе дополнительно разворачивают около двухсот новых коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Таким образом в области для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернута 2881 койка.

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