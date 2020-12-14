Брянск, , 10:49 — REGNUM В Брянской области 14 декабря выявлено 196 новых носителей коронавируса, что на одного меньше, чем сутками ранее. В лаборатории на исследования поступил 891 тест, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В целом в Брянской области подтверждено 19 тыс. 720 положительных тестов на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 17 тыс. 432 человека, в том числе 224 пациента выписаны за минувшие сутки.

С начала пандемии лаборатории региона провели 332 тыс. 953 исследования на коронавирус.