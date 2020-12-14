Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Свердловской области стартовали испытания китайской вакцины Ad5-nCov от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в компании «Петровакс» местным журналистам.

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59 жителей региона уже привились китайской вакциной. «Ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений», — сообщили в компании, ответственной за проведение исследования в России, порталу «66.ру».

Вакцина производства китайской фармацевтической компании CanSino Biologics Inc. проходит третью фазу испытаний. Участвовать в исследованиях изъявили желание 210 человек из Свердловской области. Испытания проходят на базе Арамильской городской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область приняла уже 3,1 тыс. доз отечественной вакцины «Спутник V» от COVID-19.

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