Салехард, , 10:46 — REGNUM Дети Ямала просят у Деда Мороза гаджеты для дистанционного обучения, велосипеды и прогулку на оленях. В регионе продолжается акция «Ёлка заботы», сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Дистанционное обучение Mos.ru

Глава региона Дмитрий Артюхов исполнит в 2020 году три новогодних желания детей с ограниченными возможностями из Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска.

«В одной из открыток было желание мальчика, которому требуется периодически ездить на процедуры и хочется не отрываться от учебного процесса. Он просит новый компьютер — хорошее пожелание. Это добрый проект, когда каждый ямалец может внести свой вклад, чтобы помочь тем, кто в этом особо нуждается», — пояснил глава Ямала.

До конца января 2021 года будет исполнена 250 желаний ямальских детей. Из необычных желаний в этом году — просьба о путешествии по трассе Надым — Салехард, протяжённость которой более 340 км.