Москва, , 10:44 — REGNUM Во время первой волны пандемии в Общественной палате РФ зафиксировали порядка девяти тысяч фейков о коронавирусе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его словам, на просторах Сети и в мессенджерах до сих пор легко можно натолкнуться на совершенно дикое «народное творчество».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лично я уже не понимаю, где грань между шуткой/стёбом и сумасшествием», — пояснил член ОП.

Также он привёл некоторые наиболее красноречивые примеры коронавирусных фейков: «Некий пользователь распространил информацию о том, что в кинотеатре «Комсомолец» зрительнице внезапно сделали укол в ногу, а затем появилась записка: «Вы только что вакцинировались «Спутником V». Безусловно, это фейк. Неизвестно, высмеивает ли автор подобные фейки или же, наоборот, — сам их распространяет. Однако именно подобные новости и предаются огласке в соцсетях», — отмечает Александр Малькевич.

Цитируя свою коллегу, директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, он сообщил, что только с ноября 2020 года Лига безопасного интернета выявила 1,4 тыс. фейков о вакцинации.

«Среди примеров, которые представила Лига, фейк о том, что «МИД России обратился в Брюссель и Вашингтон со срочной просьбой о предоставлении 30 тыс. доз вакцины Pfizer и Moderna». Якобы иностранная вакцина закупается для того, чтобы вакцинировать в том числе «14 тысяч офицеров ФСО».

«Также и в Instagram распространен фейк о том, что вакцина якобы заражена коронавирусом, а также содержит иные вещества для подавления иммунитета. В WhatsApp распространялся фейк с описанием побочных действий от вакцины, появилась ложная информация о «стерилизации женщин», «агрессивной реакции иммунитета на ткани» после вакцинации», — отмечает член Общественной палаты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что зарубежные спонсоры финансируют русскоязычные интернет-ресурсы, которые ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины против коронавируса, сообщая якобы о её опасности или «отказах» от вакцинации.

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Как пояснил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, это пример недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас разрабатываются и уже разработаны несколько видов вакцин. А это огромные деньги.

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