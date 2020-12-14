Набережные Челны, Татария, , 10:47 — REGNUM Первую городскую ёлку на бульваре Боровецкий в Набережных Челнах откроют 17 декабря. С этого дня будет дан старт предстоящим новогодним мероприятиям, запланированным в общественных пространствах автограда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественное открытие елки состоится в этот же день на бульваре Энтузиастов. На следующий день, 18 декабря, намечено подобное мероприятие на бульваре Шишкинский и в парке «Сидоровка». 19 декабря жители города приглашаются на праздник в парк Победы. Открытие праздничных пространств в Набережных Челнах продолжится до 23 декабря, а главная ёлка города будет открыта 25 декабря. Площадь перед мэрией станет местом красочного представления. Ожидается парад сказочных персонажей с участием Дедов Морозов и Снегурочек. В новогоднюю ночь традиционно на площади прогремит салют, продолжит который танцевальная программа. В январе здесь организуют рождественские гуляния.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе провели традиционное шествие гильдии Дедов Морозов и открыли главную резиденцию волшебника. Мероприятия по этому поводу состоялись в минувшие выходные, 12 и 13 декабря.

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