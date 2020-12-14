Вашингтон, , 10:43 — REGNUM При заражении коронавирусом люди с подавленным иммунитетом продолжают оставаться заразными дольше других категорий пациентов. Об этом 14 декабря говорится в письме ученых, обнародованном в журнале New England Journal of Medicine.

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Уточняется, что ученые взяли образцы у 20 человек с COVID-19, у которых иммунитет был ослаблен, 15 из них получали лечение в активной форме или проходили химиотерапию, а у 11 заболевание протекало в тяжелой форме. При этом в общей сложности у участвующих в исследовании было взято 78 образцов.

Уточняется, что вирусную РНК в анализах находили в течение 78 дней после появления симптомов, а жизнеспособный вирус выявили в десяти из 14 образцов. Кроме того, исследователи взяли у пяти пациентов контрольные образцы биоматериала из носоглотки и поместили в культуры клеток, в которых вирус вырастал после восьмого, 17-го, 25-го, 26-го и 61-го дня после начала заболевания.

По данным ученых, у пациентов с выраженным подавленным иммунитетом даже после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток или при получении клеточной терапии жизнеспособный SARS-CoV-2 может обнаруживаться как минимум два месяца.

Ввиду всего вышеуказанного, исследователи предупредили, что следует провести пересмотр нынешних рекомендаций по осторожности для людей с подавленным иммунитетом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что в Канаду из США прилетел первый самолёт с вакциной от коронавирусной инфекции, созданной американской компаний Pfizer совместно с её немецким партнёром BioNTech.