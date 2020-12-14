Волгоград, , 10:42 — REGNUM Завершена массовая вакцинация от гриппа в Волгоградской области, заявил 14 декабря на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Бочаров. В рамках Национального календаря профилактических прививок привито 60% жителей, начинается антиковидная прививочная кампания, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Среди детей и подростков, беременных женщин, работников сферы услуг охват вакцинацией составил 75%. Прививки от гриппа сделали свыше 95% работников медицинских организаций, образовательных учреждений, стационаров социального обслуживания. В целом, привито 60% жителей региона, контрольные показатели достигнуты.

«В Волгоградской области в рамках Национального календаря профилактических прививок завершена массовая вакцинация от гриппа. В общей сложности привиты 1,5 миллиона человек, что составляет 60% от общего числа жителей. С 10 декабря стартовала массовая прививочная кампания от COVID-19, сформированы прививочные бригады. Работают 13 прививочных центров. Принято решение, что в целях непрерывности процесса прививочные центры будут работать и в дни новогодних каникул», — отметил губернатор.

Вакцинация от COVID-19 проводится добровольно и по полису ОМС. В первую очередь иммунизации подлежат представители профессий, входящих в группы риска.