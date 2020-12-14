Волгоград, 14 декабря 2020, 10:42 — REGNUM Завершена массовая вакцинация от гриппа в Волгоградской области, заявил 14 декабря на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Бочаров. В рамках Национального календаря профилактических прививок привито 60% жителей, начинается антиковидная прививочная кампания, сообщает пресс-служба администрации региона.
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Среди детей и подростков, беременных женщин, работников сферы услуг охват вакцинацией составил 75%. Прививки от гриппа сделали свыше 95% работников медицинских организаций, образовательных учреждений, стационаров социального обслуживания. В целом, привито 60% жителей региона, контрольные показатели достигнуты.
Вакцинация от COVID-19 проводится добровольно и по полису ОМС. В первую очередь иммунизации подлежат представители профессий, входящих в группы риска.