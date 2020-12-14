Майкоп, , 10:38 — REGNUM Традиционные новогодние массовые гуляния отменили в Майкопе из-за угрозы распространения коронавируса. Вместе с тем в городе будут работать аттракционы и ярмарочный городок, сообщили 14 декабря в пресс-службе администрации столицы Адыгеи.

«Встречать 2021 год жители и гости Майкопа будут без традиционных праздничных массовых мероприятий. Однако на главной площади города будут установлены яркие фотозоны, заработают аттракционы и праздничные торговые ряды. Ярмарочный городок будет работать с 19 декабря», — сказано в сообщении.

Собственникам аттракционов и предпринимателям, участвующим в ярмарочной торговле, поручено организовать безопасный режим работы с использованием средств индивидуальной защиты и применением дезинфицирующих средств.

Новогодние ели в этом году украсят шесть площадок Майкопа и его пригорода. Одной из самых ярких зон столицы республики, как отмечается, по традиции станет улица Краснооктябрьская, где с 19 декабря заработает праздничная иллюминация «Звездное небо».