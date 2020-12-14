Москва, , 10:49 — REGNUM Искусственные ели с металлическим каркасом прочнее изделий со «стволом» из пластика, именно их лучше покупать, готовясь к Новому году. Об этом сообщает 14 декабря пресс-служба Роскачества.

При выборе искусственной ели нужно проверить ветки и корпус на наличие трещин и разломов, а также тщательно проверить комплектацию в коробке. Выпадение, выгибание и ломкость веток при проведении по ним рукой против «роста» укажут на низкое качество товара.

Чем старше ёлка на момент покупки, тем меньше она может прослужить, потому не стоит покупать ель, изготовленную пять и более лет назад.

Покупать ель лучше в магазине, а не на рынке. На изделии должна быть этикетка с указанием названия и изготовителя, даты выпуска, срока и условий эксплуатации, материала, штрихкодом.

Запах полимеров как правило выветривается за несколько дней, но если елка некачественная или слишком старая, то избавиться от запаха уже нельзя. Такую ель лучше выбросить.

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