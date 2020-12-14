Москва, , 10:37 — REGNUM В городе Троицк, расположенном в Новой Москве, завершился первый этап строительства улично-дорожной сети. Об этом 14 декабря сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Длина новых дорог составила 1,3 км. Получено заключение о соответствии проектной документации», — сказал он.

По его словам, движение по участку будет открыто после получения разрешения на ввод.

Так, в Троицке продлили с юга Октябрьский проспект, реконструировали улицу Дальнюю, расширили дороги до двух полос в каждом управлении, сделали карманы для остановок автобусов.

В дальнейшем планируются работы по продлению Октябрьского проспекта с севера и реконструкции улицы Заречная. Всего проект развития улично-дорожной сети Троицка состоит из трёх этапов.