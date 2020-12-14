Магадан, Магаданская область, , 10:41 — REGNUM Губернатор Колымы Сергей Носов привился от коронавируса.

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«Мы уже готовы приступать к вакцинации работников образования. Я сам вакцинировался не за счёт лимита Магаданской области. У меня сейчас 3200 антител в крови, и я себя спокойно и уверенно чувствую. Думаю, что это свидетельство того, что вакцинироваться можно и нужно», — цитирует Носова «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме продолжается вакцинация от COVID-19 медработников, участковых врачей и сотрудников скорой помощи и социальных работников. Очередную партию вакцины используют для прививок учителей и других граждан из групп риска.