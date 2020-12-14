Южно-Сахалинск, , 10:36 — REGNUM На Сахалин доставлена вторая крупная партия вакцины «Спутник V». 300 доз препарата от коронавирусной инфекции поступили напрямую с завода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В пятницу, 11 декабря, вакцина была зарегистрирована в системе, а уже в понедельник её отгрузили в островном регионе.

«В некоторые регионы пока не поступило ни одной дозы, на Сахалине приняли уже вторую партию», — уточнили в правительстве области.

Первыми вакцину получают врачи, учителя и соцработники.

Власти Сахалина в декабре ожидают поставку ещё одной более крупной парти «Спутник V». Это позволит расширить список вакцинируемых — следующей группой, кто получит прививку, станут работники транспортных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин 7 декабря поступила первая крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции. 300 доз «Спутник V» с борта самолёта доставили в медучреждения и приступили в вакцинации.