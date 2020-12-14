Стокгольм, , 10:50 — REGNUM Крупная вспышка коронавируса зарегистрирована в инфекционной клинике в Мальмё, расположенном на юге Швеции. Как сообщает газета Dagens Nyheter, COVID-19 был обнаружен у 70% персонала.

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Положительные тесты на COVID-19 сдали 39 медсестер и 11 врачей.

«Это доказывает, насколько коварен этот вирус и насколько сложно защитить себя, независимо от того, насколько вы осторожны», — заявил главный врач клиники Йохан Там.

По данным журналистов, зараженных коронавирусом медицинских работников заменяют их коллеги. Теперь медики вынуждены работать в две смены.

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