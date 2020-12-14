Стокгольм, , 10:47 — REGNUM В настоящее время эпидемиологическая обстановка в Швеции в связи с распространением коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться. В Агентстве общественного здравоохранения утверждают, что в стране снова наблюдается повышенный уровень смертности от COVID-19. В свою очередь профессор эпидемиологии Йоаким Роклёв из Университета Умео считает, что высокие показатели смертности останутся на прежнем уровне в течение нескольких недель. Об этом сообщила газета Expressen.

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В предыдущем отчёте Агентства общественного здравоохранения говорилось, что избыточная смертность в Швеции находится в пределах нормы, даже несмотря на то, что статистики зафиксировали небольшое увеличение. Однако в последнем отчёте за 47 неделю 2020 года (16 ноября — 22 ноября) ситуация резко изменилась. За отчётный период в Швеции зарегистрировано 1949 смертей по сравнению с базовым показателем ожидаемой смертности в 1788 смертей.

«Вероятно, на таком высоком уровне это продлится ещё какое-то время», — заявил Роклёв.

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