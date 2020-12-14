Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:30 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что «стал участником кампании по вакцинации». Прививку он сделал, чтобы «быть уверенным» .

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"В Кузбасс поступили первые тысяча доз вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, — написал Кузнецов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Для того чтобы придать уверенности моим коллегам, защитить себя и быть уверенным в этой сложной ситуации по коронавирусной инфекции, принял решение о вакцинации».

Он напомнил, что прививка двухступенчатая, и пообещал рассказывать о своём состоянии.