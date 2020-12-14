Уфа, , 10:30 — REGNUM Традиционная республиканская елка не состоится в Башкирии из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом 14 декабря сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на оперативном совещании в правительстве региона.

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В связи с этим Иванова попросила глав муниципалитетов 25 декабря подарить новогодние подарки от имени главы Башкирии Радия Хабирова 780 школьникам, которые должны были присутствовать на данном мероприятии. Это победители олимпиад, отличники учебы, дети из семей военнослужащих и многодетных малоимущих семей.

Она также отметила, что 28 и 29 декабря в Башкирии пройдут театрализованные уличные утренники для детей, а также новогодние игры во дворах с Дедом морозом. Иванова попросила разумно подойти к этим мероприятиям, чтобы не заморозить ребятишек.

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