Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выпустил памятку для пациентов с COVID-19, в которой рассказал, что должен делать пациент, если у него заболевание протекает в легкой форме.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно памятке, легкое течение заболевания наблюдается у 80−85% пациентов. Через 7−10 дней, как правило, пациенты чувствуют себя хорошо, но, несмотря на это, они должны в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

Если заболевание протекает только у одного из членов семьи, то он должен находиться в отдельной комнате, питаться и посещать туалет, когда рядом нет других членов семьи, обрабатывать руки дезинфицирующим раствором.

Помимо этого, посуда, из которой ест зараженный, должна быть индивидуальной и обработана после еды раствором хлора.

«Это обычный отбеливатель или средство бытовой химии, содержащее хлор. Если у вас есть посудомоечная машина, мойте посуду при температуре 90 градусов», — уточнили в ведомстве.

Необходимо обрабатывать раствором хлора все поверхности, к которым инфицированный прикасался. Это касается столов, водопроводных кранов, ручек дверей, клавиатуры компьютера, пультов и других предметов. По возможности зараженный должен использовать одноразовые перчатки. Стирать вещи также необходимо при температуре 90 градусов.

«На 10-й день у вас возьмут итоговый тест. Повторный тест больше не нужен. При отрицательном результате по прошествии 14 дней вы сможете приступить к работе», — уточнили в комздраве.

Отметим, что в случае, если у пациента повысится температура после периода нормализации, появятся одышка, боль в груди и ощущение нехватки воздуха, усилится кашель и произойдет общее ухудшение самочувствия, необходимо сообщить об этом врачу.

В таком случае пациенту может быть назначено КТ-исследование. Как заявляют в комздраве, его нецелесообразно проводить в первые дни болезни — оно будет неинформативно. При легком течении болезни данное исследование не рекомендуется, так как сопряжено с большой лучевой нагрузкой на организм и не меняет тактику лечения.

При температуре выше 38,5 градусов рекомендовано принимать парацетамол 500 мг не более трех-четырех раз в день. При этом не надо принимать других жаропонижающих без назначения врача.

«Старайтесь пить больше жидкости. Не стоит употреблять алкоголь и иммуностимуляторы. Недопустимо самостоятельное назначение антибиотиков, так как они не действуют на вирус», — резюмировали в комздраве Петербурга.

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