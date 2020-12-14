Ташкент, , 10:24 — REGNUM Государственным органам Узбекистана запретили проводить новогодние корпоративные мероприятия. Об этом написал начальник управления по связям с общественностью министерства здравоохранения республики Фуркат Санаев в своем телеграм-канале.

Согласно решению республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, сэкономленные средства рекомендовано направить в социальную сферу. Санаев уточнил, что запрет не распространяется на небольшие мероприятия в ресторанах и кафе. При этом численность посетителей не должна превышать 30 человек.

Кроме того, запрещается проводить праздничные мероприятия в закрытых помещениях с участием студентов, школьников и воспитанников детских садов. Жителям Узбекистана рекомендовали встретить Новый год в семейном кругу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 декабря в Узбекистане выявили 75 094 случаев заражения коронавирусом. С октября в республике наблюдается постоянное снижение новых случаев заражения. Однако ограничительные меры не ослабевают из-за сложной эпидемиологической ситуации в соседних странах.

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