Чита, , 10:24 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, в последние несколько недель стабилизировалась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова губернатора Александра Осипова, который, учитывая сложившиеся положение, призвал усилить профилактическую работу, обеспечить качественное оказание медпомощи, особое внимание уделить заболеваемости среди забайкальцев старшего поколения.

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»Сейчас ситуация стабилизировалась, надо полностью организовать и завершить всю работу по оказанию медпомощи и медобслуживания на всех этапах. Сейчас нет никаких оснований для задержек, некачественной помощи, её неоказания.

Особое внимание следует уделить работе клинического медцентра Читы, состояние людей за время болезни на амбулаторном этапе не должно ухудшаться. Также рассмотрите меры по снижению летальности, количество летальных исходов должно быть максимально низкое», — сказал Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 14 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 23 204 человека, причём 263 из них добавились только за последние сутки.

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