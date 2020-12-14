Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM Новая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Свердловскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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2100 доз вакцины распределят между муниципалитетами области. Часть партии останется в Екатеринбурге. До этого в регион прибыла первая тысяча доз.

«В первую очередь прививки от коронавируса в Свердловской области ставят врачам, работающим в красных зонах, на скорой и в амбулаторных службах», — напомнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти намеревались получить около 4,7 тыс. доз вакцин от COVID-19 до конца 2020 года.

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