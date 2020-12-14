Челябинск, , 10:20 — REGNUM В Челябинской области за 13 декабря зафиксировали смерть 12 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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От COVID-19 умерли трое мужчин 60, 72 и 81 года и две 63-летних женщины. Ещё восемь человек скончались от других заболеваний, при этом практически у всех были болезни сердца и сосудов, а у троих — сахарный диабет.

С начала пандемии от ковида в регионе умерли 383 человек. Ещё 654 скончались от других заболеваний.