Москва, , 10:20 — REGNUM В храме Святителя Николая Чудотворца на территории штаб-квартиры ФосАгро в Москве состоялось Богослужение в день почитания Святого апостола Андрея Первозванного.

Возглавил служение Божественной литургии иеромонах Филарет (Бердников), по благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Каширского Феогноста, наместника Донского ставропигиального мужского монастыря, к которому приписан храм Святителя Николая Чудотворца. На богослужении присутствовали руководители и сотрудники компании «ФосАгро», члены их семей. По окончании службы иеромонах Филарет поблагодарил семью православных меценатов Гурьевых и компанию «ФосАгро» за помощь Русской Православной Церкви, пожелал Божьей помощи в делах, крепости духа и здоровья всем работникам компании. Иеромонах Филарет (Бердников) поздравил всех присутствующих с праздником Святого Андрея Первозванного и в память о богослужении вручил образа Святого апостола.

«Сегодня, когда человечество столкнулось с коронавирусом, разобщение и самоизоляция стали необходимой, вынужденной мерой защиты. Но победить поодиночке нельзя, и именно сегодня особенно важно духовное единение, общинная взаимопомощь. Наша молитва Господу укрепит душевные силы и позволит преодолеть любые беды. Важно, что именно сегодня люди приходят в храм, приходят к Богу», — обратился к собрашимся иеромонах Филарет.

Символично, что торжественное богослужение прошло в годовщину со дня освящения храма. Год назад, 13 декабря 2019 г., чин освящения храма возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сейчас в храме регулярно проводятся богослужения, звучит молитва.

Храм на территории штаб-квартиры «ФосАгро» заложен в мае 2018 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм стал памятным знаком в честь принесения из итальянского города Бари части мощей Святителя Николая Чудотворца в Россию в 2017 г. Событие стало возможным благодаря договорённостям между Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском. Весной 2017 г. мощи Святителя Николая впервые за 930 лет покинули базилику Бари и специальным рейсом были доставлены в Москву. За 2 месяца пребывания в России святыне смогли поклониться 2,5 миллиона верующих. Заботы по организации принесения мощей взяла на себя компания «ФосАгро» и семья православных меценатов Гурьевых. В июле этого года храму в честь Святителя Николая Чудотворца был присвоен статус приписного к Донскому ставропигиальному мужскому монастырю.

Компания «ФосАгро» оказывает постоянную благотворительную помощь в восстановлении и строительстве православных святынь, как в России, так и за рубежом. Дважды в год компания организует Патриаршие паломнические авиа-чартеры в город Бари (Италия), к мощам Святого Николая Чудотворца. Паломничества приурочены к 22 мая — памятной дате перенесения мощей чудотворца из Мир Ликийских в Бари и к 19 декабря — дню памяти святителя Николая.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания «ФосАгро» возродила традицию строительства заводских храмов, существовавшую в России до революции. Православные церкви возведены и продолжают строиться вблизи мест работы и отдыха работников в Кировске, Череповце, Волхове, Балакове и Москве. В 2016 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках Первосвятительского визита в Мурманскую метрополию совершил освящение закладного камня в основание первого заводского православного храма на территории компании — в честь святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков, на Кировском руднике. В 2018 г. Святейший Патриарх возглавил церемонию освящения камня в основание часовни святой великомученицы Екатерины на Череповецком комплексе АО «Апатит». Всего в местах работы и отдыха сотрудников ФосАгро на данный момент построено одиннадцать православных храмов и часовен.

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