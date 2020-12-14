Горно-Алтайск, , 10:19 — REGNUM Управление ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска на справляются с обязанностями по очистке улиц от снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай после совместных с сотрудниками ГИБДД рейдов по городу.

Как отмечается, принимаемые меры по вывозу снега недостаточны. В связи с этим на проезжей части всех улиц в центральной части Горно-Алтайска образуются снежные валы.

«При этом и их уборка не произведена. Большое нарекание вызывает качество выполненных работ и их своевременность. Сложившаяся ситуация является неприемлемой», — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам проверок прокурор города внёс представление в адрес главы администрации республиканской столицы с требованием устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных. Ситуацию в прокуратуре назвали «снежным беспределом».

Как сообщало ИА REGNUM, высота снежного покрова в городе уже достигает 35 см. В работах по очистке от снега дорог задействованы бригады четырёх подрядных организации, около 30 единиц техники. Тем не менее, местные жители жалуются не заваленные снегом улицы.

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