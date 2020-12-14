Уфа, , 10:16 — REGNUM Изменения в график работы аптек и аптечных пунктов ГУП «Башфармация» на период новогодних и праздничных дней будут внесены в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, в этот период органы управления формирования службы медицины катастроф будут переведены в режим повышенной готовности.

С 1 по 10 января поликлиники будут работать по графику праздничного дня — с 8:00 часов до 17:00 часов, а неотложная служба будет работать с 8:00 часов до 16:00 часов. При этом центры компьютерной томографии будут работать в круглосуточном режиме. Также круглосуточно будет работать и амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с COVID-19 на базе ГКБ № 13 в Уфе. В каждой больнице будет сформирован резерв коек на случай поступления пострадавших граждан.

Аптеки и аптечные пункты ГУП «Башфармация» 1 и 2 января будут закрыты, 31 декабря, а также с 3 января по 8 января эти аптеки будут работать с 10:00 часов до 19:00 часов. А 9 и 10 января будут работать дежурные аптеки.

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