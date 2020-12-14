Симферополь, , 10:14 — REGNUM В Республике Крым за последние сутки подтверждено 349 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 14 декабря в соцсети сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 351 новом носителе инфекции.

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«За 13 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 289 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

За сутки в Крыму лаборатории обследовали на коронавирус 4,7 тыс. человек.

С начала пандемии на территории республики подтверждено 19 289 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 482 человека. Скончались 377 пациентов.