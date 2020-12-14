Москва, , 10:14 — REGNUM Перенесшие COVID-19 пациенты могут страдать от нарушений сна и психосоматических расстройств, сообщил главный внештатный психиатр Минздрава РФ, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр» Зураб Кекелидзе.

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"Нарушения сна, потому что повышается тревога, затрудняется засыпание, появляются частые ночные просыпания, у большей части случаев — это увеличение количества психосоматических расстройств», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, болевые ощущения в мышцах, костях и органах (миалгия) являются еще одним из ключевых симптомов заболевания COVID-19. К такому заключению пришла группа исландских ученых, пишет издание British Medical Journal.

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