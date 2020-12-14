Нальчик, , 10:12 — REGNUM Офицер войсковой части в Кабардино-Балкарии признан судом виновным в убийстве сослуживца. Осужденный получил срок, а также лишился воинского звания, сообщили в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

Преступление произошло 12 февраля на территории войсковой части, расположенной в селе Учебном в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Установлено, что капитан Александр Греховодов из-за личной неприязни к сослуживцу выстрелил в него из табельного пистолета Макарова. От полученного ранения потерпевший умер на месте.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Греховодова виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный также лишен воинского звания «капитан».