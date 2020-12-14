Барнаул, , 10:06 — REGNUM В отличие от ряда других глав российских регионов, в Алтайском крае не стали объявлять 31 декабря выходным днём. Более того, как сообщает ИА «Амител» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, губернатор Виктор Томенко даже воздержится от каких-либо рекомендаций на этот счёт в адрес работодателей.

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В 2019 году алтайский губернатор также отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы сделать 31 декабря выходным днём. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») предлагает не просто создать новый выходной, а выделить его за счёт одного из дней январских каникул.

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