Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 26 950 человек, сообщили 14 декабря в городском оперативном штабе. Это на 13,5 тыс. тестов меньше, чем было сделано сутками ранее, что объясняется условиями воскресного дня, когда традиционно падает объем тестирования.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Под медицинским наблюдением в Петербурге на 14 декабря находятся 2102 человека. Из них 51 — в обсерваторе, 632 — на самоизоляции, 1419 — контактные лица. Число лиц под наблюдением снизилось на 280 человек за сутки.

Обработано 1086 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С начала октября 46 456 человек в Петербурге получили гуманитарную помощь.

«Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы», — отметили в Смольном.

Напомним, на минувшей неделе в Петербурге был достигнут исторический максимум недельной госпитализации с ковидом и пневмонией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге достигнут исторический максимум госпитализаций с ковидом

Читайте развитие сюжета: Комздрав Петербурга распространил памятку для пациентов с COVID-19