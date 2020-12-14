Воронеж, , 10:03 — REGNUM Снегопады при умеренных морозах ожидаются в Воронежской области 14−16 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

Первый день рабочей недели, 14 декабря, будет умеренно морозным — днём температура составит около четырёх градусов мороза, к ночи опустится до шести градусов ниже нуля, существенных осадков не ожидается. В ночь на 15 декабря в регионе прогнозируется сильный снег, снегопады ожидаются и днём, температура воздуха при этом составит около трёх градусов ниже нуля.

Снегопады ожидаются также в ночь на 16 декабря, дневная температура составит около трёх градусов мороза. 17−18 декабря ожидается потепление — в последний день рабочей недели ожидается даже плюсовая температура, около двух градусов выше нуля днём.