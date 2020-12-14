Каменск-Уральский, Свердловская область, , 10:15 — REGNUM Информация об одновременной смерти 14 пациентов в Каменск-Уральской городской больнице (Свердловская область) является ложной. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Сообщение о массовой гибели больных в «красной зоне» появилось в некоторых местных СМИ. В министерстве сформировали проверочную группу во главе с региональным министром здравоохранения Андреем Карловым, которая посетила больницу и не нашла подтверждений недостоверной информации.

В медучреждении «не фиксировалось указанного в сообщениях числа гибели пациентов», уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2020 года в регионе установили «рекорд» по смертности от COVID-19. В области сообщили о смерти 18 человек от новой коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области от COVID-19 умерли ещё 18 человек