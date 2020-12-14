Варшава, , 10:03 — REGNUM В Щецине (город в западной Польше) на памятнике погибшему в авиакатастрофе под Смоленском президенту республики Леху Качиньскому в ночь на 14 декабря появились плакаты с символикой «Женской забастовки» — главной организации протестующих против ужесточения запрета на проведение абортов в Польше. Об этом передает Polskie Radio 24.

На ряде плакатов изображена символика организации «Женская забастовка» в виде молний, ставшая символом всего протестного движения против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. Кроме того, на некоторых плакатах содержится «объявление войны» правящей консервативной партии «Право и справедливость», членом которой был погибший президент.

«В полицию поступило уведомление от граждан по поводу вандализма в отношении памятника Леху Качиньскому», — сообщил старший сержант полиции Щецина Павел Панков. По его словам, в настоящее время проводится проверка всех фактов правонарушения. Материалы будут отправлены в прокуратуру для правовой оценки.

Напомним, президент Польши Лех Качиньский погиб во время Смоленской катастрофы. 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска экипаж с официальной польской делегацией потерпел крушение. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства Вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.