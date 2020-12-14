Тоджинский район, Тува, , 10:02 — REGNUM В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, что почти вдвое меньше, чем показатели накануне, 13 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Добавим, что в предыдущие дни суточный прирост превышал 80 случаев. При этом почти половина новых случаев зарегистрирована в отдалённом Тоджинском районе — 22. Диагноз также подтвердился у восьми жителей Кызыла, девяти монгун-тайгинцев, восьми человек в Кызылском и Улуг-Хемском районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 13 747.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 92 человека. На ИВЛ находится 4 пациента, на НИВЛ — 8. За последние сутки госпитализировано 37 человек», — добавили в Минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с начала пандемии зарегистрировано 159 летальных случаев от COVID-19. Из них с начала декабря скончались семь человек — две женщины и пятеро мужчин.

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