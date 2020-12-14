История вопроса

Строительство космодрома «Восточный» в Амурской области было обусловлено благоприятным географическим расположением места с учетом значительной слабозаселенной территории для безопасного падения отработанных ступе ней, а так же хорошей транспортной доступности. При космодроме было спланировано строительство города для проживания персонала, который получил название Циолковский.



Строительство вело ФГУП «Дальспецстрой», которое с 2015 года сотрясали коррупционные и технические скандалы. В частности, хронические неплатежи заработной платы строителям стали причиной голодовки, которую объявляли рабочие на строительстве космодрома «Восточный». В дальнейшем «Дальспе� �строй» был заменён Главным военно-строительным управлением № 6, которое достраивало и космодром Восточный и город Циолковский.



Бывший руководитель «Дальспецстроя» за многомиллиардные хищения получил 12 лет колонии, следующий руководитель организации так же подозревался в хищениях и покончил с собой. За растраты и хищения были осуждены руководители компаний «Спецстройсервис» и «Стройконструкция». Так же был привлечен к ответственности за хищения и растраты заместитель руководителя Спецстроя России. Генпрокуратура заявляла, что общий ущерб от нарушений во время строительства космодрома Восточный составил более 10 млрд рублей, было возбуждено свыше 140 уголовных дел.



В апреле 2016 года на космодроме со стартового стола для ракет-носителей типа «Союз» был произведен первый ракетный пуск. В рамках второй очереди строительства на Восточном будут построены два стартовых стола для запуска ракет-носителей «Ангара». Деньги на вторую очередь строительства были выделены в начале 2019 года.



В январе 2019 года рекогносцировочная комиссия «Роскосмоса» определила на космодроме Восточный места строительства объектов наземной космической инфраструктуры комплекса для запуска ракет сверхтяжелого класса.



