Ташкент, , 10:01 — REGNUM Военнослужащие России и Узбекистана провели совместные тактико-специальные учения по освобождению населенного пункта от террористов, сообщили 14 декабря в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ.

Специальные подразделения двух стран отработали навыки в проведении спецопераций по уничтожению незаконных вооруженных формирований. В учениях прияли участие 200 военнослужащих и 20 единиц техники.

Согласно легенде учений, террористы пересекли границу и захватили населенный пункт. После разведки местности высадилась группа блокирования, скрытно заняла позиции и уничтожила охрану условного противника.

Минометные расчеты нанесли прицельный огонь по населенному пункту, после чего группы спецназа зачистили здания от «боевиков» и захватили лидера условных террористов. Учения прошли в Узбекистане на полигоне «Термез».

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