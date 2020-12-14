Элиста, , 09:59 — REGNUM В Республике Калмыкия ковидные ограничения продлили ещё на один месяц — по 17 января включительно. Такое решение принял региональный оперштаб в связи с высокой вероятностью распространения коронавируса в период новогодних каникул, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

"Мы не исключаем, что после предстоящих новогодних праздников могут появиться новые очаги заболеваний COVID-19 и увеличиться количество контактных лиц. Кроме того, мы отмечаем нарастание пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ. Все эти факторы могут в дальнейшем стать основанием для ужесточения мер», — отметил главный государственный санитарный врач Республики Калмыкия Джангар Санджиев.

Жителей призвали соблюдать все санитарные требования, воздержаться от массовых мероприятий и встретить Новый год в кругу семьи. Людям старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии могут ужесточить ковидные ограничения