Якутск, , 10:10 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки лабораторно подтверждено 202 (днём ранее — 225) новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 90 новых носителей SARS-CoV-2. Новые заболевшие зафиксированы в 27 районах республики.

Так, коллективные случаи заражения выявлены в социальных учреждениях. В школе-интернате в Алданском районе — их 16 и семь — в социальном пансионате Мегино-Кангаласского района.

На 14 декабря с начала пандемии сделано 825 748 тестов, из них положительных — 22 790, умер от осложнений 321 житель Якутии.

Вакцинация медработников республики от COVID-19 уже началась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за минувшую неделю комиссии провели 882 выездных рейда по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований для недопущения распространения коронавирусной инфекции в магазинах, общепите и на предприятиях бытовых услуг.