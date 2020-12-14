Пермь, , 09:58 — REGNUM В районах Перми началось строительство 12 ледовых городков. Тема оформления единая — космос, сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется, что открытие ледовых городском состоится в конце декабря. В Ленинском районе появится три праздничных ледовых городка, в Свердловском — один, в Кировском — два, в Орджоникидзевском — два, в Дзержинском — один, в Мотовилихинском — два, в Новых Лядах — один.

Напомним, в столице Прикамья в 2020 решили отказаться от празднования Нового года с размахом из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией. На эспланаде, которая в прошлые годы была точкой притяжения горожан и гостей, не будет ледового городка. Традиционно на территорию популярного городка ранее в новогоднюю ночь стекалось около 50 тысяч человек.

В 2020 году акцент смещён с массовых мероприятий на усиление ледовых городков и развитие пешеходных маршрутов.

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