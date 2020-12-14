Ижевск, , 09:54 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 15 декабря провели 690 145 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3399 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3455 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов утверждал, что в республике ежедневно проводится около 6 тыс. тестов на коронавирус, в связи с чем и наблюдается ежесуточный прирост числа зараженных. В течение последних шести дней выявляют более двухсот новых случаев заражения коронавирусом в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек. Накануне в республике было зарегистрировано шесть летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 269 человек.

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