Чита, , 09:52 — REGNUM Глава Забайкалья Александр Осипов в своём Instagram призвал пользователей проголосовать: будет ли в регионе 31 декабря выходным днём? Данная инициатива уже получила почти 4 тыс. отметок с одобрением.

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В комментариях пользователи, в основном, поддерживают объявление 31 декабря 2020 года выходным днём.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы сделать 31 декабря выходным днём. В связи с тем, что на протяжении более шести лет данная идея так и не реализована, член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов у себя в регионах объявить последний день года нерабочим. Предложение поддержали в более чем 20 субъектах РФ.

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