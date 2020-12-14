Челябинск, , 09:45 — REGNUM В Челябинской области к утру 14 декабря на лечении находится 10 249 больных COVID-19. Эти данные приводит оперштаб.

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Впервые за всё время пандемии количество пациентов, находящихся одновременно на лечении, превысило 10 тыс. Прежняя планка в количестве 9 тыс. была преодолена к утру 3 декабря. В последние дни власти региона заявляют о снижении числа госпитализаций.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Южном Урале с начала пандемии выявлено уже 30 855 носителей коронавируса. К утру 14 декабря выздоровел 19 501 пациент.