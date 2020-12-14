Пермь, , 09:44 — REGNUM В Перми к Новому году украсят трамваи, сообщает пресс-служба мэрии. Общественный электротранспорт заиграет праздничной иллюминацией.

Трамвай. Пермь Константин Долгановский

Пять вагонов уже курсируют по городу, украшенные гирляндами. В целом, планируют празднично оформить, девять трамваев. На украшение одного трамвая модели «Львёнок» ушло 350 метров гирлянд, на украшения «Льва» — 700 метров.

Напомним, в 2019—2020 годах Пермь получила девять 9 новых трамваев. В декабре 2020 года заключен контракт на поставку ещё 15 новых трамваев: шесть доставят до конца года, а остальные — в 2021 году.

Впервые трамваи красили световыми гирляндами в 2019 году. Праздничное убранство пришлось по нраву населению.