Ижевск, , 09:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 декабря выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений за сутки с начала пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне — 205 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 16 036 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 158 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 12 541 человек. 269 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики. Днем ранее стало известно о шести летальных случаях.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 3227 человек. Из их числа 2236 жителей Удмуртии находится в удовлетворительном состоянии, 753 — в состоянии средней степени тяжести, 191 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые больше двухсот выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Удмуртии было зарегистрировано по состоянию на 9 декабря. С этого момента суточный прирост заражений держится выше 200 случаев. Глава Удмуртии Александр Бречалов ранее предупреждал, что ожидает увеличения прироста заражений в сутки до 250 случаев.