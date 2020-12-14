Уфа, , 09:43 — REGNUM 8,2 тысяч случаев заболевания пневмонией среди пожилых жителей было выявлено в ноябре текущего года в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики.

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По его словам, в декабре текущего года было выявлено 1028 случаев заболевания пневмонией лиц старше 65 лет. При этом в начале ноября больше всего случаев заболевания пневмонией среди пожилых людей фиксировалось в г. Октябрьском, г. Стерлитамаке, г. Уфе, г. Салавате, а также в Белорецком районе.

Забелин отметил, что в настоящий момент фиксируется снижение количества заболевших пневмонией пожилых людей.

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