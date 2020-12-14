Кировград, Свердловская область, , 09:44 — REGNUM В Кировграде (Свердловская область) начали подавать тепло и горячую воду по временному трубопроводу, сообщили в «Облкоммунэнерго» журналистам.

Горожане остались на несколько суток без отопления из-за коммунальной аварии на теплосетях.

«Работы осложнялись тем, что параллельно теплопроводу проходит кабельная линия электропередачи и труба горячего водоснабжения», — сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на компанию.

Коммунальщики организовали временный трубопровод, тепло в квартиры жителей начало поступать 14 декабря 2020 года в 2:00 (время местное).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десятки домов в Екатеринбурге остались без горячей воды и тепла из-за работ в котельной.

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