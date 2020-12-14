Северск, Томская область, , 09:41 — REGNUM Указом президента РФ Владимира Путина медицинской сестре Северского медцентра им. Г. Жерлова (Томская область) Татьяне Горбатюк присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в администрации Томской области.

Татьяна Горбатюк работает операционной медсестрой более 45 лет. За последние пять лет с её участием пролечено свыше 2800 пациентов с онкозаболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Выполнено более 1680 хирургических вмешательств, в том числе сотни операций с применением высокотехнологичных методов хирургического лечения.

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