Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии для учащихся средне-специальных учебных заведений с 14 декабря образовательный процесс проходит в очной форме. Соответствующее постановление подписано главой республики Олегом Николаевым.

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В документе говорится, что с 14 декабря и до особого распоряжения образовательный процесс в высших учебных заведениях Чувашии, а также в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии с 24 ноября часть школьников перешли на дистанционное обучение. Также приостановили работу учреждения дополнительного образования.

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